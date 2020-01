Dwayne "The Rock" Johnsons liv blir tv-serie

Foto: Joel C Ryan/AP/TT

En komediserie baserad på skådespelaren Dwayne "The Rock" Johnsons liv har köpts av tv-kanalen NBC. Den kommer att utspela sig under hans ungdomsår och The Rock har själv varit med och skrivit manus till pilotavsnittet, skriver Deadline.

Dwayne Johnson har en bakgrund som wrestlingstjärna och amerikansk fotbollsspelare. Skådespelaren, som i fjol var världens bäst betalda, kommer även att medverka i varje avsnitt.

Skapare av serien är förutom Dwayne Johnson producenten Nahnatchka Khan, som gjort "Fresh off the boat", en komedi om en taiwanesisk familj som invandrat till USA, och Netflixfilmen "Always be my maybe".

Tv-serien om The Rock har än så länge arbetsnamnet "Young Rock". När det blir premiär och vem som kommer att spela Dwayne Johnson i serien är ännu oklart.