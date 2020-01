Dödläge i FN kan stoppa hjälp till Syrien

Foto: Ghaith al-Sayed/AP/TT

En viktig livlina för miljontals syrier kan skäras av – om inte FN:s säkerhetsråd lyckas nå en lösning i sista minuten. Ryssland och Kina har lagt in veto mot en förlängning av tillståndet för gränsöverskridande hjälp till det krigsdrabbade landet.

För många städer och byar har flygräder och beskjutning varit i det närmaste vardagsmat sedan regimen tillsammans med Ryssland för några veckor sedan trappade upp offensiven mot den rebellkontrollerade Idlibprovinsen i norra Syrien. Bara i december flydde över 280 000 människor striderna – men gränsen till Turkiet är fortsatt stängd.

Moskva meddelade dock i torsdags att ett eldupphör har trätt i kraft.

Många civila har flytt flera gånger under kriget och är beroende av bistånd. Men resolutionen som har tillåtit FN att föra in hjälp över gränsen löper ut vid midnatt på fredagen, sedan Ryssland och Kina i december lade in veto i säkerhetsrådet mot en ettårig förlängning.

"Blodiga händer"

"Ni har blod på era händer", dundrade USA:s utrikesminister Mike Pompeo.

Beslutet att tillåta gränsöverskridande bistånd fattades första gången 2014. Sedan dess har FN skickat in omkring 30 000 lastbilar fyllda med mat, medicin och andra förnödenheter till Syrien, enligt FN:s samordningsorgan för nödhjälp (Ocha). Hjälpsändningarna har kommit från Turkiet, Irak och Jordanien via fyra gränsövergångar.

Klockan tickar nu för att nå en lösning. Det splittrade säkerhetsrådet ska rösta om två rivaliserande resolutionsförslag under fredagseftermiddagen, enligt diplomater som nyhetsbyråerna AFP och Reuters hänvisar till.

– Det finns inget alternativ till de gränsöverskridande insatserna. Det finns ingen plan B, sade FN:s humanitäre chef Mark Lowcock till säkerhetsrådet i november.

Kompromiss

Ryssland vill bara godkänna hjälp som förs in från Turkiet via två övergångar och bara i sex månader. Deras förslag fick inte nödvändigt stöd i december, men kan ha större framgång nu sedan säkerhetsrådet vid årsskiftet fått fem nya medlemmar.

Som en kompromiss med Moskva har en rad andra länder i rådet tagit fram ett förslag om att godkänna hjälp via tre gränsövergångar – två i Turkiet och en i Irak – men bara i sex månader, i stället för i ett år.

Ryssland står på regimens sida i kriget och har använt sitt veto 14 gånger rörande Syrien sedan kriget bröt ut 2011.