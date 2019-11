Dna-förändringar orsak till många missfall

Fakta

Andelen kvinnor som drabbas av upprepade missfall har ökat med 58 procent på tio år, enligt en studie från Lunds universitet (2017). Enligt samma studie ökade andelen gravida kvinnor som drabbats av tre eller fler missfall, utan att föda barn emellan, under perioden 2003–2012 från 553 till 875 per 100 000 kvinnor under perioden.

Källa: Lunds universitet