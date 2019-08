De tävlar i "P4 nästa"

Foto: Adam Hegerstrand/SRTT

1 200 låtar har gallrats ner till åtta. Nu är finalbidragen i Sveriges Radios musiktävling "P4 nästa" uttagna. De slutgiltiga finalisterna har vaskats fram av en jury ur de 25 bidrag som landets 25 P4-stationer skickat in.

Låtarna framförs av både band och soloartister och bjuder på stilar som gospel, folkrock, hårdrock.

Tävlingen avgörs 24 augusti vid en direktsänd final på Konsert & Kongress i Linköping. Programledare är Titti Schultz och Josefin Johansson.

Vinnaren utses av lika delar sms från lyssnarna och en jury på plats under finalen. Sms-omröstningen startar i dag.

Här är finalisterna: Faith Kakembo: "Through fire and rain" (P4 Jönköping), Hildur Höglind "Further apart" (P4 Blekinge), Hugo Andersson: "Lovenote" (P4 Sjuhärad), Amanda Aasa: "Hå hem" (P4 Västernorrland), Zulueta: "King of the ocean" (P4 Värmland), Tova Glyt: "No ordinary girl" (P4 Jämtland), Tim Lööv: "All i need is you" (P4 Kronoberg), Browsing Collection: "Oh no" (P4 Skaraborg).