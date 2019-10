Braskande brexitrubriker: Dårar och förnedring

Foto: Alberto Pezzali/AP/TT

Premiärminister Boris Johnson – en hjälte som kämpar mot dårar, eller en loser?

Brittiska tidningar ger, minst sagt, skilda beskrivningar av gårdagens stora brexitdrabbning i parlamentet.

Johnson hade lagt all energi på att in i det sista försöka samla majoritet för sitt nya brexitavtal. Men det blev aldrig någon avgörande omröstning under lördagens extrainsatta sammanträde i det brittiska underhuset. Parlamentet tvingade honom i stället att be EU om ytterligare en senareläggning av det brittiska utträdet.

Bilden av gårdagens händelser är splittrad i brittisk press, noterar The Guardian i en sammanställning.

"Sabotörer"

Ett "förödmjukande" nederlag för premiärministern, skriver tidningen The Observer på söndagens förstasida, under en bild på gårdagens demonstration med krav på en ny folkomröstning om brexit. The Mirror är inne på samma spår och nöjer sig med den kortfattade förstasidesrubriken "Förnedrad", skriven i versaler. "Skrävlande Boris slagen på nytt", lyder inledningen på den följande artikeln.

The Sunday Times tar i stället premiärministerns parti. "Boris till kamp mot 'brexitsabotörer' med tre trotsiga brev till EU", skriver tidningen i sin rubrik. Efter att ha skickat begäran om en uppskjuten brexit, i en opersonlig not utan underskrift, skickade Johnson på lördagskvällen ytterligare brev till unionen med det motsatta budskapet att han inte vill se någon senareläggning.

Därmed "öppnade han en ny front i sin kamp för brexit", skriver The Sunday Times.

"Dårhus"

The Telegraphs kommentator Juliet Samuel beskriver parlamentets agerande som "ytterligare ett knep för att dra ut på landets svåra plågor och, återigen, skjuta upp sin egen vidräkning med verkligheten".

The Daily Mail stämplar kort och gott underhuset (House of commons) som "Dårhuset" (House of fools). Tidningen skriver även på sin förstasida att ledamöterna, i stället för att få brexit genomfört och bana väg för en nationell försoningsprocess, nu utsätter landet för ytterligare en "plågsam" uppskjutning.

"Varför låter de oss inte lämna?", frågar sig The Sunday Express i stora vita bokstäver mot svart bakgrund.