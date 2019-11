Boqvists debutmål räckte inte för New Jersey

Foto: Frank Franklin II/AP/TT

New Jersey tog emot Minnesota i NHL-hockeyn och trots debutmål i ligan av svenske Jesper Boqvist förlorade hemmalaget med 3–2.

– Det är något som jag har jobbat mot hela mitt liv. Så självklart var det en skön känsla att få det avklarat, säger Boqvist om premiärmålet enligt lagets Twitter.

New Jersey låg under med 1–0 när 21-åringen, som tidigare har spelat i Brynäs, fick en bakåtpassning av Wayne Simmonds och med ett handledsskott fick in pucken mellan benen på Kaapo Kahkonen i Minnesotamålet.

Inför andra perioden var ställningen 1–1, men Minnesota tog åter ledningen i andra genom Jordan Greenway, assisterad av Joel Eriksson Ek. Kyle Palmieri kvitterade för News Jersey, men i tredje perioden gick bortalaget upp i ledning igen och slutresultatet skrivs 3–2 till Minnesota.

– Vår teknik, speciellt i början av matchen var inte i närheten av var den borde ha varit, säger New Jersey-tränaren John Hynes under presskonferensen efter matchen.

I mötet Montréal-Boston dominerade de sistnämnda. Boston fick in åtta mål mot kanadensarna på bortaplan, tre av dem gjorde David Pastrnak.

Under Bostons första 23 matcher den här säsongen har Pastrnak redan gjort 23 mål, och tisdagskvällens hattrick var hans sjätte i NHL.

– Det är bra. Många av killarna hamnade i poängprotokollet. Två poäng är två poäng, hur man än tar sig dit. Om man vinner med 1–0 eller 8–1, det spelar ingen roll i morgon, säger Pastrnak till The Boston Herald.

Matchen mot Montréal slutade 8–1.