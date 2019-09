Biotoppen: "Toy story" går om "Downton Abbey"

Foto: Pixar

"Toy story 4" gör ett ryck uppåt på den svenska biotoppen och passerar förra veckans etta "Downton Abbey". "Tre sekunder" med Joel Kinnaman i huvudrollen är veckans högsta nykomling, på plats fem. Ny är också "Dora and the lost city" på tiondeplatsen.

1. (3) Toy story 4

2. (1) Downton Abbey

3. (2) Det kapitel 2

4. (4) Ad astra

5. (Ny) Tre sekunder

6. (7) Lejonkungen

7. (5) Rambo: Last blood

8. (8) Once upon a time in Hollywood

9. (6) Quick

10. (Ny) Dora and the lost city

Källa: Filmägarnas kontrollbyrå