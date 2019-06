Bill Murray får hederspris i Rom

Foto: Evan Agostini/AP/TT

Den amerikanske filmstjärnan Bill Murray kommer att få motta ett hederspris för sin livsgärning inom filmen vid filmfestivalen i Rom, enligt ett uttalande från festivalen.

Bill Murray, 68, har medverkat i en uppsjö av filmer under karriären, däribland "Ghostbusters" (1984), "Groundhog day" (1993) och "Lost in translation" (2003). Han har även gjort några av sina humoristiska rolltolkningar i regissören Wes Andersons alster som "Life aquatic" och "Moonrise kingdom" – och det är just Anderson som ska dela ut priset.

Filmfestivalen i Rom blir den 14:e i ordningen och äger rum mellan den 17 och 27 oktober.

Bill Murray syntes senast i Jim Jarmuschs zombiekomedi "The dead don't die" som invigde årets filmfestival i Cannes och får svensk biopremiär i augusti.