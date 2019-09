Barnadödligheten lägre än någonsin tidigare

Foto: Tsering Topgyal/AP/TT

Barna- och mödradödligheten i världen har minskat drastiskt. Men trots alla framsteg dör var elfte sekund en gravid kvinna eller ett nyfött barn, enligt en ny rapport från Världshälsoorganisationen WHO.

Sedan 2000 har barnadödligheten nästan halverats och dödligheten hos gravida kvinnor minskat med över en tredjedel. Minskningen beror till största del på tillgången till sjukvård.

"I länder som förser alla med prisvärd, högkvalitativ sjukvård så överlever och frodas kvinnor och barn. Det är kraften i allmän sjukvård", säger WHO:s generalsekreterare Tedros Adhanom Ghebreyesus enligt ett pressmeddelande.

Störst framsteg har länder i östra och sydöstra Asien gjort. Där har barnadödligheten för barn under fem år minskat med 80 procent sedan 1990.

Samtidigt visar nya beräkningar att 6,2 miljoner barn under 15 år dog under 2018. 5,3 miljoner dödsfall inträffade under barnens första fem år, och nästan hälften av dessa under den första månaden.

Därutöver dog 290 000 kvinnor efter komplikationer under graviditet och födsel under 2017.

Barna- och mödradödligheten är som störst i afrikanska länder söder om Sahara, enligt WHO. Risken är där 50 gånger större för mödrar att dö under graviditeten än i höginkomstländer.

Risken att ett barn inte ska klara sig är som störst under den första månaden, särskilt om barnet föds för tidigt, för litet eller har upplevt komplikationer under födseln.

Tillång till rent vatten, näring, mediciner och vaccin tillsammans med utbildad sjukvårdspersonal innebär ofta skillnaden mellan liv och död, enligt chefen för FN:s barnfond Unicef, Henrietta Fore.