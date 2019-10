Barcelonas supertalang inte med mot Sverige

Fakta

Det spanska fotbollandslagets trupp till EM-kvalmatcherna mot Norge och Sverige.

Målvakter: David de Gea, Manchester U, Kepa Arrizabalaga, Chelsea, Pau Lopez, Roma.

Försvarare: Dani Carvajal, Real Madrid Sergio Ramos, do, Jesús Navas, Sevilla, Sergio Reguilon, do, Diego Llorente, Real Sociedad , Raul Albiol, Villareal, Pau Torres, do, Juan Bernat, PSG, Inigo Martinez, Athletic Bilbao.

Mittfältare: Rodri, Manchester City, Dani Ceballos, Arsenal, Santi Cazorla, Villareal, Pablo Sarabia, PSG, Sergio Busquets, Barcelona, Luis Alberto, Lazio, Thiago Alcantara, Bayern München, Saul Niguez, Atlético Madrid, Fabian Ruiz, Napoli.

Anfallare: Gerard Moreno, Villareal, Mikel Oyarzabal, Real Sociedad, Rodrigo, Valencia.