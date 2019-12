Aviciis "Fade away" släpps på nytt

Foto: Björn Lindgren/TT

"Fade away" är den låt som avslutade Aviciis postuma album "Tim" som släpptes tidigare i år. Den skrevs av Tim "Avicii" Bergling tillsammans med Jocke Berg, Carl Falk och Joe Janiak. Nu släpps en konsertversion inför hyllningskonserten på Friends arena.

I originallåten sjöng artisten Noonie Bao, men på "Fade away – tribute concert version" är det artisten Mishcatt som är vokalist. Hon heter egentligen Michelle Gonzalez och kommer ursprungligen från Costa Rica.

Jocke Berg berättar i ett pressmeddelande om hur låten kom till i studion under våren 2018, där Tim Bergling var speciellt förtjust i textpartiet "Don't you love it, how it all just fades away."

"Det kanske känns som en sorglig låt nu, men för oss i studion – när vi skrev den – var den bara upplyftande. Det var en väldigt lättsam stämning i rummet, och det skrattades och skämtades mycket, så för mig kommer Fades Away alltid att vara en positiv låt. Ett enkelt budskap om att acceptera förändringar, tiden som går, och att göra det bästa av det du har", säger han.

Hyllningskonsertens 55 000 biljetter sålde slut inom en timme när de släpptes tidigare i höstas.