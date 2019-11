Astrid Risberg fick lämna "Idol"

Foto: Henrik Montgomery/TT

Fem idoler tolkade fotbollshjältars favoriter – men bara fyra gick vidare till nästa vecka. För Astrid Risberg räckte det inte hela vägen.

I fredagens "Idol" fick spelare från de svenska fotbollslandslagen välja sina favoritlåtar och deltagarna sedan plocka från listan med förslag. Att det skulle vara fotbollstema i "Idol" oroade först juryn.

– När jag fick höra att de skulle välja låtar blev jag lite orolig, jag vet inte hur det är med musiksmaken hos landslagen. Jag trodde det skulle bli lite mycket E-type eller Da Buzz, men sedan såg jag låtlistan, sade Nikki Amini.

Tusse Chiza, Freddie Liljegren och Dao Di Ponziano Molander hyllades av juryn, Kishti Tomita rördes till tårar av Freddie Liljegrens version av Lady Gagas "Always remember us this way", som han tillägnade sin avlidne pappa.

– Det här var så vackert, så mycket kärlek och känslor, sade hon till deltagaren.

– Ord blir lite överflödiga. Det här är det bästa du har gjort, Freddie, sade Nikki Amini.

Däremot gick det inte lika bra för Astrid Risberg, som kände sig missnöjd med sin insats. Dessutom fick hon hård kritik av juryn för sin version av Sugababes "About you now".

– Du ser ut som en stjärna och rör dig som en stjärna, sången däremot var inte lika stark, sade Alexander Kronlund.

Hon hängde löst tillsammans med Tusse Chiza och till sist var det Astrid Risberg som fick lämna tävlingen.

– Jag är tacksam, ödmjuk, glad och stolt, sade hon.