Artisten och skådespelaren Doris Day är död

Den amerikanska skådespelaren Doris Day har avlidit vid en ålder av 97 år. Hon var även en framgångsrik sångerska, med hits som "Que sera sera" (Whatever will be will be). Hennes mest kända filmroller är de från 1950- och 60-talet där hon spelade mot Rock Hudson. Hon nominerades till en Oscar för filmen "Jag hatar dej, älskling", på engelska "Pillow talk", från 1960.

1987 grundade hon en djurskyddsorganisation, Doris Day Animal Foundation. En representant från organisationen bekräftar för AP att skådespelaren avled på måndagen.