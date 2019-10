Anvegård sköt SM-guldet till Rosengård

Foto: Johan Nilsson/TT

Förra helgen satte hon målet som skapade guldläget.

Nu svarade succéanfallaren Anna Anvegård för fullträffen som behövdes för att säkra Kronprinsessan Victorias pokal.

Rosengård spelade 1–1 hemma mot Vittsjö och tog hem SM-guldet 2019.

Rosengård – tidigare under namnen Malmö FF och LDB Malmö – är "mesta mästare" och tog 2015 sitt tionde SM-guld. Nummer elva dröjde till säsongen 2019.

Efter tre guldlösa år kunde Malmöklubben i den näst sista omgången säkra Kronprinsessan Victorias pokal via 1–1 hemma mot årets stora överraskning Vittsjö.

– Jag är oerhört stolt, glad. Vi har jobbat hårt för det här och är värdiga vinnare. Nu ska det firas, säger lagkaptenen Caroline Seger till SVT.

– Det är så skönt att det är färdigt nu, att det är gjort och att vi inte behöver vänta en vecka till.

Storpublik i Malmö

Det var andra raka söndagen som Rosengård av egen kraft kunde spela hem SM-guldet. Förra helgen fick skånskorna nöja sig med 3–3 hemma mot Linköping efter att ha hämtat in ett 1–3-underläge i slutskedet av matchen.

Det resultatet gjorde dock att Rosengård hade sex poäng och elva plusmål till godo ner till tvåan Göteborg med två omgångar kvar att spela. Ett utgångsläge som gjorde att det räckte med en poäng mot Vittsjö.

Nordskånska Vittsjö är dock allsvenskans försvarsstarkaste lag med blott tolv mål insläppta inför mötet med Rosengård, men efter en knapp halvtimme inför drygt 3 200 åskådare på Malmö IP fick bortalaget släppa in ett mål.

När Malmölaget nådde 3–3 mot Linköping förra helgen var det anfallaren Anna Anvegård som satte kvitteringen. Nu fick hon bollen till skänks efter en misslyckad rensning från Vittsjös mittback Sandra Adolfsson och 22-åringen skickade obarmhärtigt in ledningsmålet.

Målet var Anvegårds nionde mål på åtta matcher för Rosengård sedan hon värvades från Växjö i augusti och hennes 14:e totalt i årets damallsvenska.

Stor hemmadominans

Så långt in på matchen hade hemmalaget dominerat stort, men efter ledningsmålet kom Vittsjö in något i matchen. Och fyra minuter senare kom kvitteringen när mittbacken Alexandra Benediktsson nickade in en hörna.

I andra halvlek var det i princip enbart spel mot ett mål, men antingen brände hemmaspelarna fina lägen eller så storspelade Sabrina D'Angelo i Vittsjömålet.

Andra halvlek slutade mållös, men för Rosengårds del spelade det mindre roll. Poängen innebär att Malmöklubben tar hem sitt elfte SM-guld.

Göteborg gjorde sitt och vann med 2–1 hemma mot Växjö, vilket i alla fall räckte för att säkra andraplatsen.

Fakta Fakta: FC Rosengård Grundad: 2007 (ursprunglingen Malmö FF Dam, grundad 1970) Hemmaarena: Malmö IP. Svenska mästare: 1986, 1990, 1991, 1993, 1994, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2019. Svenska cupvinnare: 1990, 1997, 2016, 2017, 2018. Tränare: Jonas Eidevall. Visa mer...

Fakta Fakta: FC Rosengård 2019: Rosengård 2018: Piteå 2017: Linköping 2016: Linköping 2015: Rosengård 2014: Rosengård 2013: Rosengård (under namnet LDB Malmö) 2012: Tyresö 2011: Rosengård (LDB Malmö) 2010: Rosengård (LDB Malmö) Visa mer...