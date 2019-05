Akademiledamoten som vågar tacka ja

Fakta

Född: 1961.

Bor: I Stockholm.

Bakgrund: Disputerade vid Columbia University i New York 1996 med avhandlingen "Linguistic freedom: An essay on meaning and rules". Blev 2002 docent vid Stockholms universitet, som den första kvinnan i Sverige i ämnet teoretisk filosofi. 2008 blev hon professor i ämnet.

Pris: I februari i år fick hon förlaget Natur & Kulturs populärvetenskapliga pris på 100 000 för att hon "med engagemang och envishet stimulerar till kritiskt tänkande".

Har också: Sommarpratat i Sveriges Radio, valts in som ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien (2018) och forskat på temat "Knowing one's own thoughts", en fördjupning i externalism och självkännedom.

Får stolsnummer: 7 i Svenska Akademien.