TV4: "Com Hem stjäl tv-julen" – släcks i natt

Foto: Janerik Henriksson/ TT

TV4 släcks i natt för Com Hems kunder.

Ägarna har inte lyckats komma överens om ett nytt avtal.

Klockan 23.59 på tisdagskvällen släckte Tele2-ägda Com Hem TV4:s kanaler och C More.

Tidigare under kvällen träffade Tele2:s vd Anders Nilsson cheferna för TV4 och dess ägare Telia, Casten Almqvist och Christian Luiga, men förhandlingen resulterade inte i något nytt avtal.

När kanalerna släcks drabbas en tredjedel av Sveriges hushåll, enligt Tele2.

– Det förblir nedsläckt tills vi har ett nytt avtal på plats, säger Joel Ibson, kommunikationsansvarig på Tele2.

Bråk om rättigheter

Enligt Tele2 har bolaget velat förhandla om nya rättigheter med Telia och TV4 i ett halvår. Tele2 hävdar att ett avtal krävs för att företaget ska kunna digitalisera 1,6 miljoner hushåll under det kommande året.

– Det har varit svårt att få parterna till bordet. Nu när vi har haft en förhandling hoppas vi att det ska gå att få till ett avtal, säger Joel Ibson.

Com Hem har erbjudits att sända kanalerna fritt, utan avtal, en månad till. Men Com Hem har avfärdat erbjudandet.

TV4:s vd Casten Almqvist kallar det obegripligt – och menar att Com Hem därmed stjäl tv-julen för miljoner tittare.

– Vi har svårt att se det som någonting annat än ett rått kommersiellt resonemang som går ut över tv-publiken, säger Almqvist.

"Generös gåva"

Enligt TV4 har Com Hem under lång tid krävt att få mer utan att betala mer.

– Vi har klara problem med att förstå logiken i att kräva nya rättigheter utan att vilja betala för dem, säger Casten Almqvist.

När förhandlingarna fortsätter är oklart. Tills vidare blir det svart i rutan. TV4-chefen ser motpartens nedsläckning som ren förhandlingstaktik.

Casten Almqvist vill inte avslöja hur mycket Com Hem annars skulle ha behövt betala för att sända kanalerna i en månad, men uppger att det skulle ha varit "en mycket generös gåva".

– Vi tycker det är fascinerande att man tackat nej till den julklapp vi erbjöd, säger Casten Almqvist.