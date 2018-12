Stuga brinner ned i Sjömarken

Räddningstjänsten finns på plats i Sjömarken där en stuga brinner, men kommer låta den brinna ner.

En stuga står i lågor på Önderedsvägen i Sjömarken. Räddningstjänsten är på plats men insåg tidigt att det inte gick att släcka elden.

– Vi kommer låta den brinna ner under kontrollerade former, säger insatsledaren Per Fägersten och fortsätter:

– Det finns ingen spridningsrisk.

Det är i skrivande stund oklart huruvida det befann sig någon människa i stugan.

Räddningstjänsten kommer ha kvar folk vid stugan tills det att den har brunnit ned.