Stjärnorna siktar på Vita huset

Facebookgrundaren Mark Zuckerberg, skådespelaren Dwayne "The Rock" Johnson eller kanske tv-profilen Oprah Winfrey?

Nästa presidentval är mer än två år bort men i USA går spekulationerna vilda om vilka kändisar som kan tänkas satsa på Vita huset.

Att presidentämbetet innehas av Donald Trump – en affärsman som varken hade militär eller politisk erfarenhet innan han vann presidentvalet, men däremot var känd från dokusåpan "The Apprentice" – kan ha en uppmuntrande inverkan på skådespelare och entreprenörer med politiska ambitioner.

– Det senaste valet visar att vad som helst kan hända, konstaterade skådespelaren Dwayne "The Rock" Johnson för en tid sedan för tidsskiften Vanity Fair.

Det finns också tidigare referenser som Ronald Reagan som blev Kalifornienguvernör och senare USA:s president efter att ha jobbat som skådespelare. Även skådespelaren och bodybuildern Arnold Schwarzenegger sadlade om och blev guvernör i Kalifornien.

Här är några av dem som förekommer i spekulationerna inför presidentvalet den 3 november 2020:

Foto: Evan Vucci

Mark Cuban, 59 år; affärsman, tv-personlighet och ägare av basketlaget Dallas Mavericks.

Den omskrivne Cuban sade nyligen till tv-kanalen CNBC att han aktivt överväger att ge sig in i politiken och att han kan göra ett bättre jobb än president Trump. Cuban är en av grundarna till mediebolaget 2929 Entertainment som producerar film och tv-serier – och som bland annat äger rättigheterna till "Sex and the City". Cuban är kritisk till Trump som i sin tur har twittrat att Cuban inte är smart nog att vara överbefälhavare.

Foto: Darryl Dyck

Oprah Winfrey, 63 år; tv-personlighet och affärskvinna.

Programledaren, skådespelerskan och filantropen Oprah Winfrey är en av USA:s mest kända kvinnor. Genom åren har hon gång på gång understrukit att hon inte har politiska ambitioner – men hennes namn dyker ändå upp i omröstningar om vem Demokrat-väljare helst vill se som kandidat 2020. Och i en intervju med nyhetskanalen Bloomberg i våras svarade Winfrey varken ja eller nej på frågan om hon övervägde att ställa upp.

Foto: Mark Schiefelbein

Dwayne "The Rock" Johnson, 45 år; skådespelare och tidigare fribrottningsstjärna.

Han är en av världens högst betalda skådespelare och sägs ha en karisma som nästan går att ta på. Och "The Rock" är intresserad av politik. 2000 besökte han både Demokraternas och Republikanernas partikonvent, på det sista höll han ett tal om vikten av att rösta. Johnson var tidigare registrerad republikan men uppges nu vara oberoende – och besviken på president Trump. Har sagt till både People Magazine och Vanity Fair att han inte utesluter en egen satsning på Vita huset, att det vore "ett fantastiskt sätt att hjälpa människor".

Foto: Willy Sanjuan

Katy Perry, 33 år; sångerska, låtskrivare och aktivist.

Kort efter att Donald Trump offentliggjorde sin presidentkandidatur lade Katy Perry upp ett foto på Instagram som visade henne själv stående mellan de tidigare presidenterna George W Bush och Bill Clinton. Hon skrev "42, 43, 46?!", vilket kan tolkas som att hon skulle vilja bli USA:s 46:e president, skriver Business Insider. Katy Perry kampanjade intensivt för Demokraternas Hillary Clinton under valrörelsen 2016 och dessförinnan för Barack Obama.