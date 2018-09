SIFFRAN: Världens dyraste tavla – galna priset

Fakta

1 "Salvator Mundi" (Världens frälsare) av Leonardo da Vinci 3,8 miljarder kronor.

2 "Interchange" av Willem de Kooning 2,7 miljarder kronor.

3 "The Card Players" av Paul Cézanne 2,2 miljarder kronor.

4 "Nafea Fan Ipoipo" (When Will You Marry?) av Paul Gauguin, 1,9 miljarder kronor.

5 "Number 17A" av Jackson Pollock, 1,8 miljarder kronor.

6 "No. 6" (Violet, Green and Red) av Mark Rothko, 1,7 miljarder kronor.

7 "Pendant portraits of Maerten Soomans and Oopjen Coppit" av Rembrandt, 1,6 miljarder kronor.

8 "Les Femmes d’Algers" (“Version O”) av Pablo Picasso, 1,6 miljarder kronor.

9 "Nu Couché" av Amedeo Modigliani, 1,5 miljarder kronor.

10 "Masterpiece" av Roy Lichtenstein, 1,5 miljarder kronor.

Källa: World Economic Forum.