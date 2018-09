SD förlorar mandat till C

Centern tar ett mandat från Sverigedemokraterna, visar preliminära beräkningar från den pågående räkningen av utlandsröster och sena förtidsröster. Men än så länge har bara cirka 7 270 röster av runt 200 000 så kallade onsdagsröster räknats.

Under onsdagen räknas utlandsrösterna och de förtidsröster som kom in för sent för att räknas på valkvällen. Valresultatet hittills är så jämnt så att dessa sista röster kan avgöra utgången mellan blocken i riksdagen.

Räkningen av de så kallade onsdagsrösterna är i gång och det tickar sakta men säkert in resultat på valmyndighetens sajt. Exakt hur många röster det handlar om kan Valmyndigheten inte säga, men de två senaste valen har det handlat om cirka 190 000 röster.

Det preliminära valresultatet är så jämnt att det inför onsdagsräkningen bara skiljer två mandat mellan de rödgröna partierna och allianspartierna, till de senares nackdel. Hittills har de borgerliga haft lite otur med avrundningar nedåt, vilket gjort att de tappat det sista mandatet. SD ligger närmast till att riskera att tappa det sista mandatet, därefter kommer Socialdemokraterna, enligt Valmyndighetens uppgifter på onsdagsförmiddagen.

På onsdagen dök nya uppgifter om drygt 1 100 felregistrerade röster, från valdistriktet NÖ Väsby i Höganäs kommun. Rösterna i regionvalet hamnade i riksdagsvalets räkning, men enligt Valmyndigheten påverkar det inte resultatet.

Men trots allt, baserat på tidigare val är det inte troligt att de sent räknade rösterna kommer att kasta om mandatfördelningen mellan blocken, däremot inom blocken. Samtidigt som de sista rösterna räknas pågår en total omräkning av samtliga röster, vilket alltid sker. Det slutgiltiga valresultatet väntas vara klart först på fredag.

Den 25 september öppnar riksdagen. Men redan dagen före ska ledamöterna välja talman och vice talmän för perioden 2018–2022. Partigrupperna nominerar kandidater. Praxis har sedan 1982 varit att talmannen väljs från det största partiet i den grupp som har majoritet.

Om Stefan Löfven sitter kvar ska riksdagen rösta om det senast två veckor efter att den nyvalda riksdagen har samlats. Talmannen bestämmer exakt tidpunkt. Alliansen har gått ut med att man kommer att rösta emot Löfven som statsminister. Om fler än hälften av riksdagens ledamöter röstar nej måste Löfven avgå.

Om det skulle ske, så är det talmannens ansvar att ta fram förslag till ny statsminister. Om en statsministerkandidat inte godkänns – vilket aldrig inträffat – görs ett nytt försök. Sammanlagt kan talmannen lägga fyra förslag. Om inget av förslagen godkänns ska extraval hållas inom tre månader.