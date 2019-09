Rånförsök slutade med misshandel

En man i 30-årsåldern blev under måndagskvällen misshandlad när han inte ville lämna ifrån sig sin elcykel.

Händelsen inträffade utanför ICA Supermarket i Knalleland vid 23-tiden på måndagskvällen. En man född 1995 försöker tilltvinga sig en elcykel från målsägande. När ägaren till cykeln inte vill lämna ifrån sig cykeln får han motta flertalet smällar av gärningsmannen. Dock klarar sig mannen relativt bra och behöver inte uppsöka läkarvård.

Gärningsmannen slår också sönder elcykeln innan han flyr från platsen.

– Vi vet mycket väl vem gärningsmannen är och vi har spanat runt under natten utan att hittat honom. Men under tisdagen kommer vi med all säkerhet hitta mannen och hämta in honom på förhör, säger Joakim Danz, stationsbefäl vid Boråspolisen.

Mannen som är född 1995 är misstänkt för försök till motvärnsrån.