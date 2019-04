Pilotstrejk – hundratals flygningar ställs in

Foto: Johan Nilsson/TT

Strejken är ett faktum efter att samtalen mellan SAS och flygbolagets piloter inte nått någon lösning. Nu ställs ytterligare ett hundratal avgångar in.

Enligt ett pressmeddelande från SAS bryter strejken ut efter att facket Svensk Pilotförening avvisat medlarnas förslag till avtal.

– Det är djupt olyckligt att den här pilotkonflikten nu drabbar våra kunder, säger Karin Nyman, kommunikatörsdirektör på SAS, i pressmeddelandet.

Strejken innebär att inrikesflygningar och Europa- samt långdistansflygningar ställs in. Dock omfattar inte strejken de flygningar som sköts av samarbetspartners till SAS.

Redan under torsdagskvällen meddelade SAS att 205 flygningar har ställts in på fredagen i förebyggande syfte, utöver dessa kommer ytterligare 110 avgångar att ställas in.

SAS rekommenderar den som har en flygning bokad att kontrollera via deras hemsida om den aktuella resan berörs av strejken.

Under torsdagskvällen har medlare lagt ett bud om att fler piloter ska kunna påverka och överblicka ett mer förutsägbart schema, samt få en löneökning på 2,3 procent, i enlighet med marknaden, uppger arbetsgivaren. Facket har krävt en löneökning på 13 procent. Piloterna sade under kvällen nej till budet som medlarna presenterade för parterna, medan arbetsgivaren sade ja.

Förhandlingarna involverar svenska såväl som danska och norska piloter. För de norska och danska piloternas del uppges förhandlingarna fortsätta på övertid.