Per-Johan Thörn: Jag skriver om dem nästan varje natt

Det är lätt att bli avtrubbad. Men det får jag/vi aldrig bli.

”Polisen har gjort en anmälan om skadegörelse genom brand.” Jag vet inte hur många gånger jag har skrivit den meningen. Jag borde räkna.

För det händer så gott som varje natt jag jobbar. Att SOS Alarm skickar ut larmmeddelanden om bilbränder någonstans i mitt och min nattredaktionskollegas 80-talet kommuner stora bevakningsområde. Är det inte i Sjuhärad så är det i Kalmar, Växjö, Karlskrona, Kristianstad, Säffle, Karlstad eller någon annanstans. Det vågar jag nästan sätta mitt ob-tillägg på.

När jag lyckats få tag på SOS Alarms händelseinformation eller räddningstjänsten i en viss kommun och fått lite kött på benen, kanske om hur många bilar som brunnit, dröjer det inte många sekunder innan en första textversion finns ute på den eller de tidningssajter inom Gota Media eller NWT-koncernen som täcker det aktuella området geografiskt. Sedan kan jag bygga ut artikeln ytterligare under natten. Men texterna blir ofta väldigt lika: ”Bilen var övertänd…” ”Räddningstjänsten släckte…” ”Ingen person skadades fysiskt…” Och så det om polisens eventuella anmälan i slutet. Fingrarna rör sig i ett återkommande mönster över tangentbordet. Hur det börjat brinna är inte min uppgift att slå fast så länge det inte är helt klarlagt, men gissningar om att någon tänt på ligger naturligtvis aldrig långt bort.

”Men när samma typ av händelse gång på gång återkommer i ens synfält är det ändå lätt att sluta förvånas.”

Visst är det tröttsamt och tragiskt, så otroligt onödigt, att bilar brinner. Under 2016 gjordes 3 792 brottsanmälningar under kategorin ”Skadegörelse genom brand i bil eller annat motorfordon” i hela landet, enligt siffror från Brottsförebyggande rådet (Brå). 2017 var siffran något högre, 3 952. Under första och andra kvartalet i år preliminärt 652 respektive 884 anmälningar, enligt Brå. Och då är inte de fall där det blir tal om misstänkt mordbrand, istället för skadegörelse, inräknade.

De många bilbränderna i Göteborg måndagskvällen för en månad sedan var något extremt. Och bara några dygn senare brann två bilar kraftigt på Norrby i Borås. Men när samma typ av händelse gång på gång återkommer i ens synfält är det ändå lätt att sluta förvånas. Sedan jag började nattjänsten har jag försökt, och även bett en och annan bön om, att inte bli det. För som reportrar får vi aldrig bli avtrubbade och likgiltiga, vad det än gäller, då gör vi inget bra jobb. Jag försöker ständigt tänka att varje händelse är unik, särskilt för dem det drabbar. För den som inte kan ta bilen till jobbet morgonen efter. Eller den som i värsta fall blir brandskadad. Hur som helst är vi tacksamma till er läsare som hör av er från brandplatser och skickar bilder och filmer. Det hjälper till att bredda bilden.

”Först när jag lämnade jobbet på lördagsmorgonen kände jag efter. Då kom känslorna.”

Oavsett vad som händer går jag direkt in i koncentrerat arbetsläge när det dyker upp larm eller andra aviseringar på någon av skärmarna. Tydligast har det nog varit vid Parisattackerna som inträffade bara en dryg månad efter att vi startat Gota Media nattbyrå hösten 2015. Natten mellan den 13 och 14 november steg dödstalen hela tiden. Jag uppdaterade och uppdaterade. Först när jag lämnade jobbet på lördagsmorgonen kände jag efter. Då kom känslorna. De som tryckts undan.

Jag tycker det är mest meningsfullt att arbeta när det är lite mer än lagom mycket att göra. När pulsen blir kännbar, som under arbetspasset när Häglaredsmasten knäcktes. Nattetid styrs detta till största delen av hur mycket som händer där ute just i stunden. För det är då, av förklarliga skäl, oftast inte särskilt fruktbart att försöka få tag på andra intervjupersoner än de som jobbar i blåljusverksamheter.

”Sorry, lugn natt…”, skrev en av polisens presstalespersoner nyligen i händelselistan för Sjuhärad som vi får utskickad varje morgon. Den var då helt tom. Det är en väldigt ovanlig syn och utifrån min journalistroll är det ett dåligt besked. Men rent medmänskligt är det tvärtom förstås det bästa som kan hända. Och jag ser mig (fortfarande) som människa i första hand.