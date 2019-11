Myrorna flyttar in hos krisande MQ

Foto: Bertil Ericson/TT

Många klädkedjor har lönsamhetsproblem när e-handeln tar en allt större del av kakan.

Nu försöker sig förlusttyngda MQ på ett nytt koncept och byter samtidigt namn till Marqet.

Under nästa år ska samtliga 119 butiker göras om. Bland annat ska externa aktörer släppas in i butikerna och det ska bli möjligt att kunna sitta och arbeta i butiken. Två av aktörerna är Myrorna som säljer begagnade kläder och uthyraren Something Borrowed, enligt Göteborgs-Posten.

Resultatet är frukten av över ett års arbete med att ändra butikskedjans positionering på en klädmarknad som brottats med halvtomma butiker och fallande försäljning.

– Second hand-handeln har växt väldigt snabbt de senaste åren och de försöker väl haka på den trenden. De verkar ha gjort sin marknadsanalys helt enkelt, säger Josef Gäreskog, konsult på HUI Research, till TT.

Klädhandeln står inför en utmanande tid, inte minst på grund av den växande e-handeln där andra aktörer än de traditionella fysiska butikerna tagit en större bit av kakan.

Josef Gäreskog anser att MQ:s och andra butikers satsningar är nödvändiga för att möta konsumenter som efterfrågar mer hållbarhet och en längre livscykel på kläder.

– Sedan vad det finns för marknadsbäring i det är svårt att säga, det är lite 10 000-kronorsfrågan. Vi har inte heller det svaret, det kommer att utkristallisera sig. Men vi ser exempel på framgångssagor.

Han konstaterar att konsumenternas intresse för modevaror har svalnat lite till förmån för exempelvis heminredning.