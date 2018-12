Misstänkt stulen bil och nedbrunnen stuga - här är nattens händelser

Foto: Johan Nilsson/TT

Räddningstjänsten var tvungna att låta en stuga brinna ned och en stulen bil påträffades i Sandared.

En stuga har stått i lågor på Önderedsvägen i Sjömarken. Räddningstjänsten insåg tidigt att det inte gick att släcka elden.

– Vi kommer låta den brinna ner under kontrollerade former, sa insatsledaren Per Fägersten vid 00:30-tiden.

Polisen har också varit på plats och kommer göra en teknisk undersökning någon av de kommande dagarna.

– Vi misstänker inte att det är någon person som fanns där men vi har skrivit en anmälan om mordbrand, säger Kristian Boo vid Boråspolisen.

Vid 05-tiden i morse stannade polisen en bil i Sandared. Bilen misstänks vara stulen och man tror sig också ha hittat stöldgods i bilen. Föraren, en kvinna i 30-årsåldern, och den manliga passageraren i 40-årsåldern greps.

SVERIGE

En ordningsvakt har misshandlats vid Slussens tunnelbana på Södermalm i centrala Stockholm.

– Han skulle avvisa någon från platsen. Det slutade med att väktaren blev sparkad i huvudet och fördes till sjukhus, säger Nicklas Mattson, vakthavande befäl vid polisen.

En man i 30-årsåldern har gripits för misshandeln. Larmet om händelsen vid tunnelbanan kom klockan 23.40.

Det är oklart hur allvarligt skadad väktaren är. En förundersökning om grov misshandel har inletts. (TT)

En man har fått allvarliga skador i en olycka mellan Malmö och Svedala, där en personbil med fyra personer i körde in i ett träd, skriver Sydsvenskan.

– En är lindrigt skadad och en skadades allvarligt. Båda två är män och kördes till sjukhus, säger Mikael Jönsson, räddningsledare vid Räddningstjänsten Svedala, till tidningen.

De fyra hade kunnat ta sig ur bilen själva eller med hjälp av varandra. Alla uppges ha varit talbara efter olyckan. (TT)

VÄRLDEN

Shehu Shagari, som var president i Nigeria mellan 1979 och 1983, har avlidit 93 år gammal, uppger den nuvarande presidenten Muhammadu Buhari i ett uttalande.

Buhari, som är en tidigare general, ledde en oblodig kupp mot Shagari 1983.

Shagari var Nigerias första president med reell makt, efter att landet introducerade ett system liknande det amerikanska 1979, från att ämbetet tidigare varit av ceremoniell karaktär. (TT)

Ett kraftigt jordskalv har registrerats i Mindanao i södra Filippinerna.

Skalvet har magnituden 6,9, i en reviderad uppskattning, enligt USA:s geologiska myndighet USGS, enligt AFP.

Skalvet ska ha inträffat söder om Davao på ett djup av 59 kilometer.

Det finns risk för tsunamier i ett område omkring 30 mil från skalvets centrum, framförallt längst Indonesiens och Filippinernas kuster, enligt Stilla havets tsunamivarningscenter, men vågorna bedöms bli lägre än 30 centimeter.

Filippinernas seismologiska myndighet uppger att städer i södra delarna av landet känt av skalvet, men det finns inga uppgifter om skador.

USGS bedömer att risken är ganska låg, men varnar för att jordbävningar i området orsakat jordskred i området nyligen. (TT)