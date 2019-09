Man försvunnen i Mark

En man i 60-årsåldern är försvunnen sedan 20-tiden på fredagskvällen efter att han tillsammans med en vän varit ute och plockat svamp i skogen.

Under kvällen har ett larm kommit in till polisen i Borås om en saknad person som varit ute och plockat svamp. Mannen som är född 1962 har tillsammans med en vän varit ute i skogarna runt Öxnevalla utanför Horred tidigare under kvällen.

När mannen inte kommit tillbaka larmades polisen som sedan 21-tiden har flera enheter på plats. Enligt polisens stationsbefäl kommer sökinsatsen fortsätta under natten.