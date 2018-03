Lastbilar fast i djup snö – R40 stängs av

Nattens tunga snöfall blev för mycket för de långtradare som under morgonen skulle plöja sig upp för backen upp mot Delsjömotet. De första bussarna lyckades ta sig förbi ändå, men lite senare under morgonen kom beskedet att samtliga 100-bussar ställs in eftersom lastbilskaoset gjort att motorvägen fått stängas av. Rådet till bilister som färdas från Göteborg till Borås är att hålla sig hemma eller undvika R40 eftersom vägen är helt avstängd i ena riktningen.