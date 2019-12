Hårda vindar och regn drar in över Sverige

Foto: Björn Larsson Rosvall

Hårda vindar, regn och snö drar in söderifrån över Sverige under tisdagskvällen.

I Västsverige har flera tåg ställts in till följd av vädret.

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för Bohuslän, Halland, Värmland, Örebro län, hela fjällkedjan, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens kustland. Dessutom är det utfärdat kulingvarning för samtliga farvatten från Skagerack till Bottenviken.

– Blåsigast blir det i väster över Bohuskusten och norra Halland. Vi väntar hårda vindbyar på 21 till 24 meter per sekund. Det är framför allt under natten och morgonen (onsdagen), säger Emelie Karlsson, jourhavande meteorolog på SMHI, till TT.

Stänger ner

Kollektivtrafiken i Västsverige tar det säkra före det osäkra och flera linjer stänger ner. Från klockan 21.00 på tisdagskvällen går inga tåg på sträckorna Uddevalla–Strömstad och Varberg–Borås, meddelar Trafikverket. Tidigast klockan 09.00 på onsdagen kommer delar av trafiken igång.

– Vi följer väderläget och kommer möjligen att fatta ytterligare beslut under kvällen, säger Beisi Sundin, presskommunikatör på Trafikverket.

Även länstrafikbolaget Västtrafik tar höjd för vädret. Sträckorna Göteborg–Borås och Göteborg–Lysekil trafikeras med tvåvåningsbussar.

– När det börjar blåsa upp mot 20 meter per sekund så blir det känsligt. Är det 24 meter per sekund kan de inte köra och då ställs bussarna in. Vi uppmanar alla våra kunder att räkna med förseningar och inställda avgångar, säger Mette Ramquist, presschef på Västtrafik.

Norr över landet

Den hårda vinden fortsätter sedan att blåsa norrut över landet.

– Det finns en fjällvädervarning i hela fjällkedjan. Det handlar om blåsten och så kommer det snö och då får man snödrev med dålig sikt och det blir svårt att ta sig fram, säger Emelie Karlsson på SMHI.

Under tisdagskvällen fick flera vägar stängas i Jämtland på grund av hårda vindar. Det gällde bland annat E14 från Storlien och västerut.

Kombinerat med den hårda vinden kommer det nederbörd i nästan hela landet.

– Inledningsvis kommer det snö även längre söderut. Man kan i alla fall räkna med snöinslag på småländska höglandet och uppöver Svealand, främst i Värmland och Dalarna. Kanske även över Bergslagen. Annars blir det mest som regn.

Nedkylda vägar

På Västkusten kan det komma 10–20 millimeter.

– I södra Sverige kan det bli halt. Det var varit kallt ett tag och vägarna är nedkylda så regnet kan orsaka halka, varnar Emelie Karlsson.

Varningarna över mellersta Norrland handlar om 5 till 15 centimeter snö och i och med att det är blåsigt kan man lokalt få drivbildning. Först sent i morgon kväll räknas ovädret lämnar Tornedalen på sin fortsatta färd.