Någon ska ha brutit sig in hos en pizzeria på Hedvigsborg i Borås genom att krossa ett fönster.

Räddningstjänsten larmades om en bilbrand på Norrby under natten.

Sjuhärad

En eller flera personer ska ha krossat en fönsterruta till en pizzeria på Getholmsgatan, med hjälp av en sten. Polisen larmades till platsen strax innan klockan 02 på fredagen. Det är i nuläget okänt vad som stulits. Ingen misstänkt person har gripits.

Vid 02.40-tiden fick räddningstjänsten in ett larm om en brand i en bil på en parkeringsplats längs Dalbogatan. Det ska inte ha funnits risk för spridning och drygt 20 minuter senare var branden släckt och räddningstjänsten kunde lämna platsen. Polisen har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand.

Sverige

En man blev på torsdagskvällen överfallen av två maskerade män i Åseda i Småland.

Männen drog fram någon form av stickvapen under överfallet.

– Målsägande är inte allvarligt skadad men han är skuren i ena axeln och befinner sig på sjukhus, säger Andreas Arvidsson, inre befäl hos polisen i Växjö.

Ingen misstänkt har gripits. En anmälan om grov misshandel har upprättats.(TT)

Influensaaktiviteten i landet är fortfarande på låg nivå, enligt Folkhälsomyndighetens veckorapport.

"Erfarenheter från tidigare säsonger visar att influensaaktiviteten ofta mattas av under julhelgen när många är lediga, men tar vanligtvis fart igen när många återvänder till arbete och skola efter årsskiftet", skriver myndigheten.

Under årets sista vecka rapporterades 266 fall, enligt preliminära siffror. Götaland hade flest antal, medan Norrland hade flest fall per invånare. Veckan dessförinnan rapporterades det in 274 fall. Både webbsökningar och samtal till 1177 Vårdguiden visar på låg aktivitet. (TT)

Världen

USA:s president Donald Trump beordrade en attack som dödade Qassem Soleimani, chef för Irans specialstyrka Quds, uppger Pentagon. Anledningen var att skydda amerikansk personal utomlands.

"General Soleimani utvecklade aktivt planer för att attackera amerikanska diplomater och militärer i Irak och i hela regionen. General Soleimani och hans Quds bär ansvaret för hundratals militärers död, amerikaner och från koalitionen, och att tusentals fler har skadats," säger Pentagon.

Efter Soleimanis död lade Trump upp en bild av den amerikanska flaggan på Twitter , utan ytterligare förklaring.

Flygplatskällor uppger att minst åtta personer har dödats i raketattacken mot Bagdads internationella flygplats och flera skadats. (TT)

28 personer saknas i samband med skogsbränderna i den australiska delstaten Victoria, rapporterar ABC News.

På flera ställen i delstaten South Australia nådde temperaturen på fredagsförmiddagen en bra bit över 40 grader. Värmen rör sig österut och på lördag väntas den förvärra bränderna i landets östra delar.

Massevakuering pågår längs sydostkusten, omkring tusen personer kommer under fredagen evakueras med marinens fartyg HMAS Choules. (TT)