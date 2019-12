Foto: Johan Nilsson/TT

En natt utan större polisiära händelser i Sjuhärad. Explosion i gruva i Kina.

Sverige

Nya samtal har förts mellan representanter för TV4 och Com Hem i det omfattande tv-bråket som gjort att Com Hem släckt TV4:s kanaler och C More för sina kunder, rapporterar Expressen.

”Förhandlingarna pågår fortsatt mellan oss och Telia. Vi återkommer därför med status i morgon bitti”, uppger Tele2:s pressansvariga Louise Ekman enligt Expressen vid 23-tiden på måndagskvällen.

Tele2 äger Com Hem. Bakgrunden till konflikten är att parterna inte kan komma överens om villkoren för ett nytt avtal. (TT)

En äldre man har rånats av flera personer i Norrtälje. Trots en stor polisinsats under natten har gärningsmännen inte hittats, skriver Norrtelje Tidning.

– Det förekom någon form av fysiskt våld i samband med rånet men inte av den arten att ambulansvård behövdes, säger polisens presstalesperson Åsa Valentin till tidningen.

Rånarna uppges ha kommit över en mobiltelefon och en plånbok. (TT)

Världen

14 gruvarbetare har omkommit i samband med en explosion i en gruva i den kinesiska provinsen Guizhou.

Två personer vid liv är instängda i gruvan, uppger myndigheterna, och sju personer har räddats.

Gruvolyckor med dödlig utgång är vanliga i Kina. Så sent som förra månaden omkom 15 personer i en explosion i en kolgruva i provinsen Shanxi i norra Kina. (TT)

Samtliga personer som miste livet i samband med ett vulkanutbrott på White Island i Nya Zeeland har identifierats meddelar nyzeeländsk polis.

Vulkanutbrottet den 9 december har hittills krävt 18 dödsoffer, 17 personer intensivvårdas fortfarande för svåra brännskador.

Kvarlevorna efter två av de personer som har förklarats döda har fortfarande inte hämtats från vulkanön. Räddningspersonal hoppas att de två ska hittas i vattnet nära ön. (TT)