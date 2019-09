Foto: Johan Nilsson/TT

Inbrott på pizzeria i Fristad och man försvunnen utanför Horred.

Sjuhärad

Natten till lördagen inkom larm om inbrott på en pizzeria i Fristad.

Pizzeria Roma har under natten mot lördagen haft påhälsning av ett okänt antal inbrottstjuvar. Larmet kom till polisen vid 01-tiden som snabbt var på plats.

Enligt polisen i Borås har eventuellt ett kassaskrin försvunnit i samband med inbrottet. En silverfärgad bil har uppmärksammats i samband med inbrotten och polisen tror att den kan kopplas samman med händelsen.

Inga personer är gripna.

En man i 60-årsåldern är försvunnen sedan 20-tiden på fredagskvällen efter att han tillsammans med en vän varit ute och plockat svamp i skogen.

Under kvällen har ett larm kommit in till polisen i Borås om en saknad person som varit ute och plockat svamp. Mannen som är född 1962 har tillsammans med en vän varit ute i skogarna runt Öxnevalla utanför Horred tidigare under kvällen.

När mannen inte kommit tillbaka larmades polisen som sedan 21-tiden har flera enheter på plats. Enligt polisens stationsbefäl kommer sökinsatsen fortsätta under natten.

Sverige

Strax innan klockan 02.00 på natten till lördagen inkommer larm om inbrottsförsök på en Thairestaurang i Floby i Västergötland.

När larmet utlöser på restaurangen är ägaren snabbt på plats och möter gärningspersonerna. Ägaren blir omkullknuffad och får motta ett antal slag i ansiktet av gärningspersonerna.

Polisen är snabbt på plats med ett par patruller och sökinsatsen påbörjades under natten. Enligt den drabbade restaurangägaren flydde gärningspersonerna med bil i hög fart med riktning mot Falköping.

Enligt polisen klarade sig mannen utan att behöva uppsöka sjukhus, men chockades av händelsen.

Senare under natten upptäcker en polis som gått av sitt nattskift den efterlysta bilen och tar följe. Under närmare 30 minuter följer han efter den efterlysta bilen och i höjd med Tre Älgar, utanför Grästorp, får en polispatrull stopp på bilen. Tre personer grips. De misstänks nu för misshandel, skadegörelse och försök till stöld.

Sent på fredagskvällen hittades en man skadad i Hjällbo i Göteborg. Han har troligtvis blivit skjuten med ett luftvapen, enligt uppgifter till polisen, men ska inte vara allvarligt skadad.

Polisen har inlett en förundersökning om grov misshandel. Ingen person ska dock ha gripits, meddelar polisen.

Världen

Det bekräftade antalet döda i Bahamas efter orkanen Dorian överstiger nu 40, rapporterar medier.

NBC anger siffran 43, med hänvisning till en talesman för premiärminister Hubert Minnis. Antalet väntas fortsätta att stiga kraftigt när man når drabbade områden på Abacos-öarna och Grand Bahama.

Ovädrets öga ligger nu öster om delstaterna Delaware och New Jersey, enligt USA:s orkancenter NHC. Det väntas fortsätta nordösterut och senare under helgen slå till mot bland annat Nova Scotia i Kanada. (TT)

Och Equinors lager på ön Grand Bahama läcker efter Dorians framfart, meddelar den norska oljebjässen. Förödelsen har hittills bara studerats från luften.

"Det är ännu för tidigt att säga något om omfånget av skadorna", skriver Equinor (tidigare Statoil). Men företaget betonar att man bara sett läckor på land, inga utsläpp i havet.

Greenpeace Norge kommenterar att jätteorkanen borde bli en väckarklocka för Equinor om farorna med oljeverksamheten. (TT)