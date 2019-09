Foto: Johan Nilsson/TT

Skadegörelse på dörr till trapphus i Borås. Explosion och misstänkt skottlossning i Skåne.

Sjuhärad

En för polisen känd man misstänks för skadegörelse vid Rundeln på Göta i Borås.

– Han har brutit upp en entrédörr till fastigheten där han bor och gjort skador på dörren, säger Joakim Danz, stationsbefäl vid Boråspolisen.

Boende slog larm strax före midnatt mot torsdagen. Man ska ha sett personer springa in i en lägenhet efter tilltaget.

– De vägrade att öppna för oss när vi knackade på, säger Danz.

Polisen har gjort en anmälan om skadegörelse.

– Det här får gå utredningsvägen, säger Joakim Danz.

Sverige

Sent på onsdagskvällen ska en kraftig smäll ha hörts på Österäng i Kristianstad.

Fyra bilar har skadats på en parkering, enligt polisen som uppger att något exploderat. Men det finns inga uppgifter om personskador.

Nationella bombskyddet var på plats i natt och området ska nu vara säkert. Polisens tekniker arbetade med en teknisk undersökning.

Tidigt på torsdagsmorgonen är orsaken till explosionen fortfarande oklar, enligt polisen som utreder om det finns någon hotbild mot ägaren till bilen.

Händelsen rubriceras inledningsvis som allmänfarlig ödeläggelse.

Strax efter klockan 23.30 fick polisen samtal om höga smällar vid Silvergården i Landskrona.

Polis åkte till området och där hittade man fynd som ska ha tytt på att skottlossning ägt rum. Platsen spärrades av och en teknisk undersökning ska genomföras.

Ingen person har rapporterats skadad, enligt polisen.

En del av en konferensanläggning i Östanskär några mil utanför Sundsvall har totalförstörts i en brand.

Larmet kom klockan 22 på onsdagskvällen. När räddningstjänsten kom till platsen brann det i en byggnad som inrymmer bastu- och spaanläggning på toppen av en kulle.

– Vi fick klart för oss att det ska inte skulle vara några folk i huset, alla var klara så att säga och hade lämnat byggnaden. Vi försökte att släcka med handsläckare, men det brann lite för mycket, säger Lasse Dolk, inre befäl på Räddningstjänsten Medelpad.

Omkring 20 brandmän från fyra stationer var inblandade i släckningsarbetet. Det fanns risk att branden skulle sprida sig till andra byggnader, varav den närmaste var omkring tio meter bort.

– Vi har inriktat oss på att förhindra brandspridning. Det har vi lyckats med hittills. Det har varit ganska svårt, för det har varit besvärligt att dra slang, säger Dolk.

Vid 02.00-tiden bedömdes branden vara under kontroll och de flesta brandmännen hade då kunnat återvända till stationerna, även om en mindre styrka beräknades bli kvar framåt förmiddagen för övervakning. (TT)

Världen

Antalet döda i orkanen Dorians spår i Bahamas fortsätter att stiga. Nu har 20 dödsoffer bekräftats, rapporterar AFP.

Ovädret har tidigare varit en femma på den femgradiga Saffir-Simpson-skalan över orkaners intensitet. Efter att ha nedgraderats till en tvåa samlar nu Dorian styrka igen, och steg till en trea tidigt på torsdagsmorgonen svensk tid, då orkanens öga låg öster om USA-delstaten Georgia.

Därmed kvarstår orkancentrat NHC:s varningar om "livshotande stormsvall och farliga vindar" i flera delstater längs USA:s östkust.

Kategori tre innebär vindar på minst 50 meter per sekund. Det kan jämföras med exempelvis ovädret Gudrun i Sverige 2005, vars högsta medelvindstyrka uppmättes till 33 meter per sekund, med vindbyar på som högst 42 meter per sekund. (TT)

Asiatiska börser gläds åt bland annat positiva signaler från konflikten i Hongkong och besked om nya handelssamtal mellan Kina och USA.

Kinas vice premiärminister Liu He har i telefon med USA:s representanter Robert Lighthizer och Steven Mnuchin enats om nya förhandlingar i Washington i början av oktober. Marknaden har väntat på besked om dessa samtal, som först hade planerats till denna månad.

I Tokyo steg Nikkei- och Topix-index med 2,2 respektive 2,0 procent under morgontimmarna.

I Hongkong steg Hang Seng-index så kraftigt redan under tisdagen så där nöjer man sig hittills i dag med 0,5 procent plus.

De kinesiska fastlandsbörserna i Shanghai och Shenzhen ligger på 1,5 respektive 1,3 procent upp. (TT)

Den brittiska regeringen går med på att till arbetsveckans slut, klockan 17 på fredag, behandla klart alla delar av lagstiftningen som hindrar ett avtalslöst brexit, rapporterar nyhetsbyrån PA.

Det innebär att det inte blir någon "filibuster", avsiktliga fördröjningar, i överhuset som annars hade kunnat leda till att lagen inte hinner gå igenom.

Om lagen går igenom ökar chanserna att oppositionsledaren Jeremy Corbyn går med på att stödja ett nyval. (TT)