Ett antal personer hamnade i bråk med varandra i centrala Borås under natten.

I Skåne ryter polisen till efter falska larm om personer som fastnat i gungor.

Sjuhärad

Två grupperingar ska ha slagits mot varandra i centrum under söndagsnatten och polis kallades till platsen vid klockan 02.45. Hur många som deltog i slagsmålet är okänt, men ingen person ska ha fått några allvarligare skador.

Polisen har tagit upp två anmälningar efter bråket, en om misshandel samt en motanmälan.

Sverige

Polisen i Skåne har på senaste tiden fått in flera ärenden om att personer fastnat i gungor och behöver hjälp att komma loss. Inringarna har oftast varit barn eller ungdomar som larmat polis eller räddningstjänst till lekplatser runtom i Skåne.

Enligt polisen har det visat sig att nöden som regel varit fingerad och att syftet i stället varit att få dit räddningstjänsten för att sedan filma det hela och lägga ut materialet på sociala medier.

Polis och räddningstjänst i regionen uppmanar nu föräldrar att prata med sina barn om allvaret i att fingera en nödsituation.

"När räddningstjänsten larmas till och är upptagna med fingerade nödsituationer, är risken stor att hjälpen till verkliga nödsituationer blir fördröjd och att det får allvarliga konsekvenser", skriver polisen på sin sajt bland annat. (TT)

Svenska bönder ökade sin produktion av ekologisk mjölk med 12 procent under 2018 jämfört med föregående år. Men mejerierna gör inte ekologiska mjölkprodukter i samma ökande takt.

– Försäljningen i butik har alltså inte ökat i samma omfattning under den perioden, säger Ulf Svensson, statistiker på Jordbruksverket.

Svensson tolkar det som att efterfrågan inte hunnit med kapacitetsökningen, vilket gör att priserna bönderna får ut sjunker. (TT)

Världen

Två poliser har skottskadats i Borgå öster om Helsingfors, meddelar finländsk polis enligt medier i landet.

Vad som har hänt är oklart, men enligt vittnesuppgifter på sociala medier pågår en stor polisjakt på de skyldiga i staden. In- och utresande kontrolleras i vägspärrar som polisen har satt upp.

Utåt är polisen tystlåten, och utlovar mer information först vid en presskonferens klockan 10 lokal tid på söndagen. (TT)

En astronaut uppges olovligen ha loggat in på sin partners bankkonto från rymdstationen ISS. Paret har varit mitt uppe i en bitter separations- och vårdnadsstrid det senaste året, skriver The New York Times.

Astronauten Anne McClain medger via sin advokat att hon har varit inne på kontot, men uppger att hon bara ville se till att familjens ekonomi var i ordning och att det fanns tillräckligt med pengar för att betala räkningarna.

USA:s rymdstyrelse Nasa håller nu på att försöka gå till botten med historien, som kan vara den första formella misstanken om brott i rymden. (TT)