Polisbil förstörd i Borås. Två personer anhållna för dubbla rån i Värmland.

Sjuhärad

Vid 03-tiden utsattes en polisbil för skadegörelse på Hässleholmen i Borås. En patrull som var ute på uppdrag hade lämnat bilen vid Marklandsgatan och när de kom tillbaka till den ska bakrutan och lampor ha slagits sönder.

Polisen har gjort en anmälan om skadegörelse, men ingen är gripen på måndagsmorgonen.

Sverige

En man och en kvinna i 20-årsåldern greps på söndagskvällen i Värmland och anhölls senare. De misstänks för rån respektive medhjälp till rån i Karlstad och Kil.

En man i 25-årsåldern greps under natten i Eslöv i Skåne. Vid tillslaget ska insatsstyrkan ha tagit sig in i en lägenhet där mannen befann sig. En rökgranat kastades in innan han kunde gripas, skriver Aftonbladet.

– Han misstänks för grovt olaga hot, säger Filip Nilsson, jourhavande förundersökningsledare vid polisen i Lund, till tidningen Han vill dock inte säga vad hotet handlat om.

Den gripne mannen förhörs ska förhöras under morgonen. (TT)

Och i Skurup slog höga lågor upp när det brann i och vid en container på en bilskrot.

Världen

Ett jordskalv drabbade västra Iran nära den irakiska gränsen på söndagen. 75 personer skadades, de flesta lindrigt, uppger källor inom sjukvården. Endast en vårdas fortfarande för sina skador.

Jordskalvet hade enligt USA:s geologiska myndighet USGS magnituden 5,5.

2017 dödades mer än 600 människor och tusentals skadades i ett skalv med magnituden 7,3. År 2003 dödades 31 000 människor i ett skalv i provinsen Kerman, och staden Bam ödelades.