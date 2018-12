Foto: Johan Nilsson/TT

En man gripen för misshandel mot sin partner. Misstänkt drograttfylla i Viared.

SJUHÄRAD

Polisen åkte ut till en bostad i Ulricehamn under natten mot onsdagen.

– Där är det en kvinna som har blivit misshandlad av en man och han greps på platsen, säger Markus Johansson, stationsbefäl vid Boråspolisen.

Den misstänkte mannen är i 20-årsåldern och han anhölls senare under natten, efter förhör. Mannen och kvinnan ska ha en relation, enligt polisen.

Patrullen larmade även dit ambulanspersonal som gav kvinnan vård, däremot behövde hon inte följa med till sjukhus.

Polisen stoppade en bil i Viared under natten. Föraren, en man, misstänks vara påverkad av narkotika och togs med för provtagning. Mannen saknade dessutom körkort, så han är misstänkt för drograttfylleri och grov olovlig körning.

SVERIGE

Jägarnas riksförbund vill att 336 lodjur ska få fällas under licensjakten 2019.

Organisationen hänvisar till Naturvårdsverkets uppskattning om att 870 lodjur räcker, men att det enligt den senaste inventeringen finns 1 206 stycken.

"Jägarnas Riksförbund tycker att lodjurens påverkan på jakt och tamboskap är för hög och det enda sättet att komma till rätta med problemen är genom att minska stammen med jakt", skriver förbundet i ett pressmeddelande. (TT)

En man i 70-årsåldern försökte reda ut sin och sin hustrus ekonomi. För att kunna ta ut pengar från fruns fondkonto härmade han upprepade gånger hennes röst i bankens telefontjänst och kunde få ut 202 000 kronor, skriver Värmlands Folkblad.

Han tog även två snabblån i hennes namn med samma tillvägagångssätt.

Mannen har uppgett att hustrun inte kände till hur det gått till, men att pengarna gick till deras gemensamma utgifter och att det var hans uppgift att sköta ekonomin.

Kvinnan är i dag avliden. Mannen döms för flera fall av bedrägeri, men tingsrätten nöjer sig med villkorlig dom och dagsböter med tanke på hans höga ålder och att han tidigare är ostraffad. (TT)

VÄRLDEN

Komikern Kevin Hart kommer att vara värd för nästa års Oscarsgala, som sänds i februari.

I ett inlägg med en statyett som bild skriver Hart på Instagram att han fått frågan i flera år om han någonsin kommer att leda galan, och att han svarat att det är den typen av chans man får en gång i livet och att det kommer att inträffa när det är tänkt att göra det.

"Jag är så glad att kunna säga att dagen har äntligen kommit för mig att vara värd för Oscars", skriver Hart och fortsätter:

"Jag kommer att se till att göra årets Oscarsgala till en speciell en".

Kevin Hart har varit med i filmer som "Ride along", "Central intelligence" och "Jumanji: Welcome to the jungle". (TT)

Aktiebörserna i New York samt USA:s federala regering och många andra institutioner håller stängt på onsdagen, för att hedra den bortgångne expresidenten George H W Bush.

Högtidligheterna kring Bush, som avled vid 94 års ålder i fredags, pågår hela veckan. Men onsdagen är en slags kulmen, med en statsbegravning i Washington National Cathedral på förmiddagen lokal tid.

Jordfästningen äger sedan rum i College Station, Texas, på torsdagen. (TT)

Michael Flynn, tidigare säkerhetsrådgivare till USA:s president Donald Trump, har samarbetat så bra att han inte behöver sitta i fängelse. Det skriver specialutredaren Robert Mueller i ett domstolsyrkande.

Flynn avgick sedan det framkommit att han dolt uppgifter om kontakter mellan Trumps valkampanj och ryska företrädare inför presidentvalet 2016.

Mueller utreder dessa kopplingar, och Flynn har sedermera gått med på att hjälpa till i utredningen. (TT)