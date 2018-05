Foto: Johan Nilsson/TT

Femårig flicka attackerad av björn i USA och nytt självmordsdåd i Surabaya. Här är nattens händelser lokalt och i omvärlden.

Sjuhärad

En natt utan större polisiära händelser i Sjuhärad.

Sverige

Två misstänkta har gripits efter ett rån i en mataffär i Eslöv, skriver Sydsvenskan.

Vid 18-tiden på söndagen tvingade en knivbeväpnad man till sig pengar i en affär i det skånska samhället.

Efteråt tog polis med hundpatrull upp jakten, och hittade två misstänkta som greps.

Rånoffret uppges inte ha fått några fysiska skador. (TT)

Världen

En explosion har inträffat vid polishögkvarteret i Indonesiens näst största stad Surabaya på östra Java.

– Det har varit en explosion och en i vår personal är ett offer, säger polisens talesperson Frans Barung Mangera enligt AFP.

Reuters rapporterar att flera poliser har skadats.

Attacken uppges ha utförts av två personer på en motorcykel – en man och en kvinna – som sprängde sig själva.

Den inträffade vid 9-tiden på morgonen, lokal tid.

Dådet kommer bara en dag efter flera självmordsattentat mot kyrkor, som dödade minst 14 personer och skadade ett 40-tal, i staden.

Sex medlemmar ur samma familj – däribland fyra barn – pekas ut för söndagens självmordsdåd.

Den senaste tiden har den våldsbejakande extremismen ökat i Indonesien, som har världens största muslimska befolkning. Attacker mot kristna och andra religiösa minoriteter har blivit vanligare. (TT)

Minst 40 människor har omkommit i samband med hårda sandstormar och åskväder i norra Indien, rapporterar indiska myndigheter.

I delstaten Uttar Pradesh uppges minst 18 personer ha dödats när hagelskurar och åsknedslag rev ner husväggar och träd, enligt räddningspersonal.

Ytterligare tolv människor miste livet under söndagen i samband med åskväder i Västbengalen. Även i delstaten Andhra Pradesh skördade åskan liv och nio människor har dödats där av oväder. I huvudstaden New Delhi omkom två personer – och vindarna på 28 meter per sekund i huvudstaden tvingade 70 flighter att omdirigeras.

Söndagens dödliga oväder kommer endast tio dagar efter att en 130 människor förlorade livet i sandstormar i samma nordliga områden i Indien. (TT)

En femårig flicka vårdas på sjukhus med allvarliga skador efter att ha attackerats av en björn utanför sitt hem i närheten av Grand Junction, i den amerikanska delstaten Colorado.

Attacken inträffade tidigt på söndagsmorgonen, skriver AP på Twitter. Flickans mamma berättar att dottern gått ut sedan hon hört ett ljud som hon först trodde kom från familjens hund. När mamman sedan hörde skrik gick hon ut och såg dottern bli ivägsläpad av en stor svartbjörn, enligt nyhetsbyrån.

Mamman började skrika åt björnen, som då släppte flickan.

Viltvårdare i Colorado arbetar med att spåra björnen tillsammans med federal myndighetspersonal. (TT)