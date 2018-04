Håkan Juholt öppnar turistbyrå i residenset

Sveriges ambassadör på Island tar sin uppgift att marknadsföra Sverige på stort allvar. I sommar öppnar Håkan Juholt turistbyrå i residenset.Den som gästar Reykjavik under fotbolls-VM kan också få chans att slå en straff mot ambassadören.

Håkan Juholt säger att satsningen är en naturlig del av ambassadens verksamhet, även om greppet kanske är nytt i diplomatkretsar.– En av mina viktiga uppgifter är ju att lyfta fram Sverige som ett besöksmål, säger han till TT.Målgruppen med kampanjen är att locka 300 000 islänningar att besöka Sverige, men även att nå de runt 2,5 miljoner utländska besökare som kommer till Reykjavik varje år.– Vår tanke är att göra även dem nyfikna på Sverige som sitt nästa resmål. Min förhoppning är att många av dem som åker hem efter sin semester på Island redan på resa hem ska sitta med en liten broschyr om Sverige och fundera: Hm, nästa resa kanske vi skulle ta till Sverige, förklarar Juholt och lägger till:– Med slogan: Tyckte du om Island? Då kommer du att älska Sverige.Den 6 juni öppnar residenset i centrala Reykjavik en utställning med information om olika resmål i Sverige. Under fotbolls-VM finns Håkan Juholt och hans medarbetare på plats på torget under svenska och isländska matchdagar.– Vi planerar att sätta upp ett fotbollsmål där man kan lägga straffar på ambassadören och bordsfotbollsspel där man kan möta ambassadören, berättar han.Han har även engagerat sin tyske kollega.– Sverige möter Tyskland den 23 juni. Jag har varit i kontakt med min tyska kollega och vi ska tillsammans hitta på något den dagen för att visa upp våra länder i centrala Reykjavik.Andra inslag är "Besök Sverige-dagar" utanför Ikea, H&M och andra svenska företag.Ambassadens ordinarie arbete går på lågvarv under sommaren, eftersom många myndigheter och andra verksamheter på Island ligger nere. Därför finns det tid till att marknadsföra Sverige, enligt ambassadör Juholt.På sin Facebook-sida skriver den förre S-ledaren att "Visit Sweden tycker att Island är ointressant, så jag tar saken i egna händer och öppnar turistbyå i residenset". Till TT säger han att han inte är kritisk mot Visit Sweden.– Visit Sweden har begränsade resurser och Island är ett litet land. Jag förstår att man inte kan marknadsföra Sverige över hela världen. Då kan vi från ambassaden göra det i stället.Håkan Juholt sticker inte under stol med att han ser fram emot att gå ut och möta människor och berätta om Sverige.– Jag tycker det ska bli jättekul.