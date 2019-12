Foto: Pontus Lundahl/TT

Räddningstjänsten fick släcka en brand i en personbil längs Bredaredsvägen, sent på måndagskvällen.

Larmet kom in vid 23.40-tiden. Enligt räddningstjänsten ska det börjat brinna i bilens motorutrymme under färd, en dryg kilometer in på Bredaredsvägen från väg 180.

En bärgare har beställts till platsen.

Ingen person kom till skada i samband med branden.