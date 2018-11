Bangers inkastade i lokaler – fem gripna

Foto: Johan Nilsson/TT

Fem personer har gripits sedan det har kommit flera larm om bangers, kraftiga smällare, som kastats in i olika lokaler i Malmö.

Vid 20-tiden på söndagen kastades en banger in i ett gatukök på Carl Gustafs väg. Tio minuter senare kastades en in i ett gatukök på Munkhättegatan. Och ytterligare en kvart senare kastades en banger in i en videobutik i stadsdelen Nydala.

Vid den andra händelsen fick personerna som befann sig i lokalen ont i öronen. Det finns inga rapporter om personskador från de andra incidenterna.

– Vi ser ett samband mellan händelserna, säger polisens presstalesperson Rickard Lundqvist.

Senare på kvällen stoppade polisen en bil med fem unga män i. De är gripna misstänkta för försök till grov misshandel.