8 av 10 byggföretag upplever svårigheter att rekrytera

Bakgrund

Rekryteringsenkäten har sedan 1999 kartlagt kompetensbehovet bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Urvalet är Svenskt Näringslivs medlemsföretag som blivit slumpmässigt utvalda ur medlemsregistret. Urvalet är stratifierat på län och företagsstorlek. Insamlingen genomfördes av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv från den 6 november till den 15 december 2017 i form av en webbenkät samt kompletterande telefonintervjuer. Totalt samlades 5145 svar in via webbenkäten och 832 via telefonintervjuer. Den totala svarsfrekvensen uppgår till 31 procent. Resultatet är nedbrytbart på län, företagsstorlek och branschtillhörighet. Rapporten i sin helhet finns från den 14 mars att laddas ner på www.svensktnaringsliv.se