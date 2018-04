70-talsmördare som gäckat Kalifornien fast

Foto: Rich Pedroncelli

Han har gått under många kodnamn, från "Original Night Stalker" till "Golden State Killer", och förbryllat Kalifornien i decennier. Men nu är myndigheterna säkra – den ökände mördaren och våldtäktsmannen från 70- och 80-talen är fast.

– Han har kallats allt möjligt av polisen, säger Tony Rackauckas, åklagare i Orange County, till medier.

– I dag är vi väldigt nöjda med att kalla honom svarande.

Mannen som nu gripits är en 72-årig före detta polis. Enligt myndigheterna har han bundits till flera av fallen via dna-spår.

– Äntligen, efter alla dessa år, har den gäckande frågan om vem som begick dessa fruktansvärda brott besvarats, säger Rackauckas.

Genombrottet kom sedan den federala polisen, FBI, 2016 utfäste en belöning på 50 000 dollar, och en omtalad bok, "I’ll be gone in the dark", om fallet kom ut tidigare i år.

Mannen tros ha begått minst tolv mord och ett 50-tal våldtäkter under sin framfart i Kalifornien. De flesta brotten begicks i slutet av 1970-talet, men fallen sträcker sig över hela det decenniet och även in på 1980-talet. Offren sov ofta då han bröt sig in i deras bostäder nattetid, och i samband med över 120 inbrott tros han ha samlat på sig en ansenlig mängd värdesaker.

Då brotten begicks utreddes de lokalt på olika håll i Kalifornien. I Sacramento kallades gärningsmannen East Area Rapist, i delstatens södra delar var öknamnet Original Night Stalker. Att samme man troligen låg bakom stod klart långt senare, och utan senare års utveckling kring dna-spårning hade denna veckas gripande inte varit möjligt.

Upprördheten med just dessa olösta fall rapporteras till och med ha legat bakom att Kalifornien har skaffat sig en omfattande dna-databas med prover från brottslingar.

72-åringen togs av polis i tisdags i Sacramento-området i norra Kalifornien – där han på senare år levt i godan ro som pensionär, helt nära flera av de platser där han hade begått sina brott.