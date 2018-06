Visst blev det ”old days” med Malmsjö-Malmberg

Foto: Kjell-Åke Dahlin

Artisten, legendaren och Sveriges ”Mister Entertainer” Jan Malmsjö har nyss fyllt 86 år. Tillsammans med ordoraklet Claes Malmberg bjuds det på ”Good Old Days” – och visst är det här en riktig sommarpärla tycker Kjellåke Dahlin.

Gammaldags charm, soldränkt och sommarprunkande Jonsered Trädgård. Mycket musik, skratt, nostalgi, fräcka monologer och dagsaktuella getingstick mot det ena och andra hade utlovats.

Och visst så blev det!

Det här är en sommarrevy som tar pris! Avskalat, enkel scenografi, men det viktigaste och bästa kom från mikrofonscenen. Bra nyskrivna texter till både gamla godingar och nya sånger.

Eller vad sägs om ”Är detta vägen till Partille”, alias ”Is this the way to Amarillo”…

”Vi får mycket av Malmsjöhitsen och det gillas!”

Legenden Jan Malmsjö fångar publiken direkt. Att han trivs med Claes Malmberg går inte att undgå. Jag minns deras succé med ”Charleys Tant” på Gunnebo för tre år sedan.

Vi får mycket av Malmsjöhitsen och det gillas!

För att vara 86 år måste Jan vara en av landets mest tonsäkra och ”kom-i-hågare” i texter - trots att han snackar om minnesförlust.

Han är värd all hyllning – eller som Claes M sa - innan det är för sent!

Ordoraklet Claes Malmberg har nu flyttat sina sommarteater-uppdrag från Gunnebo i Mölndal för att skapa ett nytt i Jonsered.

Han är inte bara suverän ord-ekvilibrist. Behärskar och kontrollerar det mesta på scen. Det blev också några ”Lets dance-steg”….

Malmbergs Akademisågning blir säkert nöjeshistorisk. Och hans omskrivning av Dylans ”Knocking on Heavens door” till Frostensson-text är genialisk!

Bland det bästa med Malmberg är improvisation och direktkontakten med sin publik. Det blir roligt för alla – även de drabbade!

Eva-Lotta Bernström, från Falkenbergsrevyn, kompletterar på ett komiskt sätt. Hennes sketcher ”Beda” är en klassiker och ”Rabarberbarbara” är svårslagen.

Musikalartisten Hanna von Spreti visar inte bara sångfågeltoner, utan kan också agera. Speciellt med ett imponerande stepdans-nummer.

När Jan Malmsjö avslutar premiärkvällen med ”Vår bästa tid är nu” kan det inte bli bättre!

Jonsereds Sommarteater kan bli en given tradition – speciellt om gradängen får tak.

För en sådan här fantastiskt sommarkväll blir svårslagen för såväl publik som artister!