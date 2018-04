Svenska ”Skam” söker folk i Borås

Den 29 april kommer castingteamet för Svenska Skam till Borås för att kanske hitta karaktär i serien..

Den svenska versionen av Skam kommer heta Eagles. Enligt SVT och produktionsbolaget New stories ska den handla om kärlek, vänskap, svek och hockey i en svensk småstad. Det skrev tidningen Café.Serien ska börja spelas in i södra Sverige under hösten 2018, och nu under våren åker castingteamet på turné runt om i ett flertal svenska städer – däribland Borås – för att låta potentiella skådespelare provfilma, skriver magasinet.

Den norska ungdomsserien Skam sändes i fyra säsonger och fick stor uppmärksamhet både på hemmaplan och internationellt. Bland annat finns lokala varianter på serien i Frankrike, Italien och USA.