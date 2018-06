Per Schlingmanns debutroman blir serie på Viaplay

Foto: Sara Moritz

Det ska bli tv-serie av Per Schlingmann roman ”I maktens öga”. Serien, som fått namnet ”Den inre cirkeln” ska börjas spelas in under Almedalsveckan i juli.

Producenten Håkan Hammarén från Skene köpte filmrättigheterna till exboråsaren Per Schlingmanns ”I maktens öga” redan innan boken kommit ut. Nu är det klart att boken ska göras som tv-serie i åtta avsnitt. Serien ska sändas som en originalserie på Viaplay under det första halvåret 2019.

"Den inre cirkeln", som serien ska heta, är fritt baserad på boken.

– Det känns fantastiskt roligt, såklart. Att få nå ut till så många med min historia är väldigt stort, säger Per Schlingmann till BT.

Boken släpptes för ungefär ett år sedan och är Per Schlingmanns litterära debut. Den utspelar sig under politikerveckan i Almedalen och skildrar maktspelet under den polerade ytan, med två ministrars maktkamp i fokus.

Per Schlingmann har tidigare jobbat som statssekreterare, chefsstrateg och partisekreterare i Moderaterna, och verkar i dag som författare, föreläsare och rådgivare.

I tv-serien spelar Niklas Engdahl (känd från Bonusfamiljen) den karriärsdrivna näringsministern och Nanna Blondell (Hassel) hans pressekreterare. Ebba Hultkvist Stragne, känd från Skärgårdsdoktorn, gör comeback i en ledande roll i serien.

– Det har varit otroligt roligt att få vara delaktig i en tv-produktion. Jag har inte själv skrivit manuset, men har varit i nära kontakt med manusförfattarna. Realismen har varit otroligt viktig för mig, min tanke har alltid varit att boken ska vara ett ramverk för hur spelet mellan medierna och politiken fungerar på riktigt.

Inspelningen ska börja under Almedalsveckan 2018.

– Jag kommer att vara på plats i rätt hög grad. Min roll är att säkerställa realismen, annars kan det ju ofta bli konflikt mellan dramat och vad som har hänt i verkligheten, berättar Per Schlingmann.

Han hänvisar till att tv-serier ofta kryddas med extra dramatik för att hållas intressant. Hans bok kom dock ut i en tid när verkligheten på sina ställen överträffade dikten då exempelvis Trump kom till makten i Usa.

– För mig har det varit viktigt att få till ett drama med högt tempo. Allt som sker i tv-serien skulle kunna ske, men kanske inte under så kort tid, säger han.

Samtidigt jobbar Per Schlingmann med uppföljaren till ”I maktens öga”. Boken är fristående från den första och tar vid någon vecka efter Almedalen.

– Jag vill skildra att det finns en vattendelare inom det politiska ledarskapet, om hur man ska leda. Antingen så jobbar man med hopp likt Macron i Frankrike , eller spelar på rädsla likt exempelvis Trump.

Uppföljaren släpps i augusti.