Chockad Wiktoria efter scenmissen

Foto: Jessica Gow/TT

Melodifestivalveteranen Wiktoria har satsat på en ny typ av scenestetetik till lördagens framträdande.

Den första repetitionen blev däremot bokstavligen en kalldusch.

Till balladen "Not with me", som är en självupplevd berättelse om olycklig kärlek, kommer regn att falla ner från scentaket.

- Vi pratade om vad vi kunde göra som är coolt och unikt, utan att det tar för mycket fokus från låten, men ändå går hand i hand med vad det handlar om, berättar Wiktoria.

Scenen skyddas av ett vattentätt överdrag, och inledningsvis står Wiktoria bakom regnet för att sedan kliva rakt ut i det. Men på grund av en miss var vattnet iskallt under den första repetitionen.

- Vattnet var för kallt så min kropp gick in i chock. Jag fick inte ut ett ord, jag kunde inte sjunga utan började bara skratta i stället, berättar Wiktoria.

Samtidigt säger hon att det var skönt att missen skedde före och inte i sändning.

- Det var varmare andra gången. Man ändrar alltid småsaker under repet, men vi har inte ändrat någonting väsentligt, säger hon.