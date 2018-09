Clas Ohlson räds inte Amazon

Foto: Henrik Montgomery/TT

Sommarens värmebölja bidrog till att pressa butikskedjan Clas Ohlsons resultat.

Hösten kan bli utmanande av helt andra skäl, då Amazon förväntas kliva in på den svenska marknaden.

– Det blir helt kritiskt för varje detaljhandlare och även för oss att ta kostnadsstrukturen till en ny nivå, säger Clas Ohlsons vd Lotta Lyrå till TT.

Butikskedjan presenterade på morgonen sin rapport för första kvartalet i bolagets brutna räkenskapsår. Försäljningssiffrorna var redan kända, mer intressant var då vinstresultatet som inte alls uppnådde förväntningarna.

Vinsten före skatt landade på 32 miljoner kronor, under analytikers förväntan, och kan jämföras med en vinst på 100 miljoner kronor samma period ett år tidigare. Aktien dök också i den inledande handeln på Stockholmsbörsen.

Förutom utmanande sommarväder tyngs också resultatet av olika engångskostnader.

– Både försäljning och resultat är i enlighet med vår interna plan. Vi ser en hälsosam försäljningsutveckling och har ett solitt underliggande resultat i en utmanande marknad. Jag känner mig trygg även om jag inte kan vara nöjd men vi har precis börjat den här resan och kavlat upp ärmarna, säger Lotta Lyrå.

TT: Samtidigt var resultatet långt under analytikers förväntningar. Överskattar marknaden er?

– Vi har varit tydliga med att innevarande och nästa år kommer vi att investera en del av vår underliggande marginal i att bygga för framtiden. Hur de 1-2 procenten fördelar sig över själva kvartalen har inte varit tydligt och det gör att resultatet ett enskilt kvartal kan vara svårbedömt.

Just detaljhandeln står inför stora utmaningar och Amazons eventuella inträde på den svenska marknaden har skapat ytterligare nervositet. Efter bland annat tomtköp i Sverige tros nu e-handelsjätten kliva in i Sverige under hösten. I ett marknadsbrev från SEB vid årsskiftet utmålades också bolaget som ett tydligt hot mot just Clas Ohlson som enligt SEB är "mer sårbart än många av sina konkurrenter".

Enligt Lyrå har Clas Ohlson oavsett Amazons intåg identifierat åtgärder som ska ge kostnadssänkningar på 200-250 miljoner kronor.

– Det handlar om tre områden, vår organisation och bemanning, att inte ha en för spretig produktmix och den tredje att titta på nya inköpsförfaranden, säger hon.

Samtidigt ska Clas Ohlson inleda ett samarbete med just Amazon i Storbritannien där det är tänkt att man ska kunna använda deras plattform för att erbjuda produkter till kunder.

– Vi håller på att starta upp detta så det finns egentligen inget utfall att kommentera ännu, säger Lotta Lyrå.

– Men jag har stor respekt för Amazon och de är en inspirationskälla. Den största effekten är att man får en stor tung konkurrent och att prispressen blir ännu större.

Tobias Österberg/TT