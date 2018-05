TV4-stjärnorna träffar Björklund i Skene

Inför valet träffar Jenny Strömstedt och Steffo Törnqvist partiledarna i sina hemorter. I programmet kommer programledarna att åka till Skene för att möta Jan Björklund.

TV4 satsar på ett nytt program inför valet i höst. Det går under namnet ”Jenny och Steffo träffar partiledarna” och programledarna kommer att möta partiledarna i de miljöer som har format deras politiska övertygelse.

– Förhoppningen är att partiledarnas guidning på dessa betydelsefulla platser också blir en vägledning in i deras hjärnor och hjärtan. Varför väljer den ene 11-åringen att gå in i Grön Ungdom när den andra väljer MUF, vad har de fått med sig av barndomen, av första kärleken, av första fyllan. Vad får just dem att i vuxen ålder tro att de är bäst skickade att leda vårt land, säger Steffo Törnquist i ett pressmeddelande.

I Skene kommer Jenny Strömstedt och Steffo Törnqvist att träffa Liberalernas Jan Björklund.

Premiär för programmet är 20 augusti.