Peter från Sjuhärad bakom jättehjälp för bönderna

I måndags startade Öxabäcksbon Peter A Branshøj Facebookgruppen Foderhjälpen 2018. På en vecka har den fått mer än 15 000 medlemmar och förmedlat kontakt mellan markägare med fodertillgång och djurägare som saknar foder.

Peter A Branshøj säger att han förstås som alla andra har hört att det är brist på foder till djuren i Sverige, men idén att starta gruppen fick han då han tittade ut genom fönstret.

– Mittemot mitt hus finns en äng som inte har slagits på flera år, säger han. Jag fick idén att man borde kunna förmedla kontakt mellan ägarna till sådan eftersatt mark och djurägare som behöver foder till sina djur. Jag har inga djur själv, men jag är bondson av födsel och ohejdad vana och kan inte se djur fara illa.

Peter A Branshøj arbetar själv med civilt försvar. En kontakt inom Myndigheten för samhällsberedskap (MSB) har länkat till Facebookgruppen och han hoppas att den även blir länkad på MSB:s hemsida. Både Jordbruksverket och MSB har uppmärksammat gruppen.

– Jag är 57 år och har inte någon gång tidigare upplevt en sådan torka som i år, säger han. I civilförsvaret har det pratats en del om krisberedskap. Att starta den här gruppen är mitt bidrag.

Foto: Privat

Han har plockat in några vänner som administratörer och moderatorer i gruppen och de övervakar den noga.

– Vi varnar folk för att alla inte är hederliga och uppmanar dem att aldrig betala i förskott till någon de inte känner. Och vi kollar alla personer som vill vara med i gruppen. Vi har redan stoppat en kvinna som är dömd för bedrägeri.

Gruppen växer snabbt. Under söndagen nådde den 15 165 medlemmar och man har valt att lägga in en länk per län för att det ska bli lättare att knyta kontakter i närområdet.

Många vill hjälpa och Peter A Branshøj har fått frågor om man kan swisha pengar för att hjälpa bönderna.

– Men då hänvisar vi till Bondehjälpen. Vi har inte resurser att förmedla bidrag. De har en färdig organisation. Vi förmedlar bara kontakter.

Han har redan fått en del bekräftelser på att gruppen fungerar. En kvinna hörde av sig och tackade för att hon hade fått möjlighet att hjälpa en djurägare. Och häromdagen skickades 40 balar till en bonde.

Hur går det då med ängen mittemot hans eget hus?

– Nyligen frågade en person mig om jag visste vem som äger den och jag kunde förmedla kontakt. Jag tror att det snart blir slaget där.