Vi säger nog Thank You for the Music

Vi utropade självfallet ”Mamma Mia!” över nyhetstelegrammet och skojade snart om ”Money, Money, Money”. Men fredagens Abba-besked bör främst väcka helt andra tankar.

Är det möjligen så att det inspirerar fler, inspirera rentav många, att skapa digitala ungdomskopior av sig själva?

Avatarer – eller ”Abbatarer” som Björn Ulveaus skojade om i samtal med TT – av oss själva där vi inför kommande generationer eller på ålderns höst inför barn, barnbarn eller gamla vänner vill framstå i gammal god dager, låter det lockande? Eller låtsas vara yngre än vi är i videosamtal i ett yrkeslivssammanhang, eller i en dejtingapp?

Uppenbarligen lägger inte tekniken längre några hinder i vägen.

När Abba, bandet som ledarsidan uppskattade och stod bakom redan på den tiden då det betraktades som såväl töntigt som kommersiellt skräp, nu meddelar att de skrivit två helt nya låtar där titeln ”I still have faith in you” ska framföras av dessa ”abbatarer” i det digitala turnéprojektet som aviserats inför hösten, är det ett också en del i ett tv-projekt lett av jättarna BBC och amerikanska NBC.

”Våra huvuden har mätts på alla håll och kanter och av det skapar man ett bibliotek av ansiktsmuskler”, säger Björn Ulveaus, och beskriver upplevelsen som ”mindboggling”.

Ja, vi kommer att sitta klistrade. Men vi säger nog ändå ”Thank You for the Music”. ”When All is Said and Done” duger minnesbilderna alldeles utmärkt.