Förkylt för EU om inte Junckers efterträdare kan visa friskare tag

EU:s framtid hänger inte i en skör tråd. Däremot hänger unionens sammanhållning på att den valrörelse som nu inleds har unionsmedlemmarnas gemensamma ansvar för den frihetliga, öppna demokratins bästa som sitt centrum.

Med bara månader kvar till Europaparlamentsvalet höll under onsdagen EU-kommissionens avgående ordförande Jean Claude Juncker sitt sista ”State of the Union”-tal. Det blev en uppvisning i konsten att linda in besvikelser. Det gick så där.

Det går inte att komma ifrån att den senaste mandatperioden har inrymt så många bakslag att det vore underligt om inte de många misslyckandena skulle påverka omdömet om Junckers tid. Men samtidigt är det en överdrift att ge honom och kommissionen skulden för de två mest smärtsamma – Brexit och de havererade TTIP-förhandlingarna med USA.

TTIP borde ha rönt ett bättre öde. Det borde inte finnas handelshinder mellan den fria världens största ekonomiska aktörer. Ansvaret för att avtalet hamnade i papperskorgen ligger helt och hållet på USA:s president Donald Trump och hans gravt förvridna världsbild. Stålkriget mot EU visar att det inte finns någon gräns för den självskadeproblematik som döljer sig bakom dennes populism. Att det just nu ”bara” råder ett tillstånd av väpnad väntan mellan USA och EU kan till stor del tillskrivas EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström – och Juncker personligen.

Brexit är om något ett ännu större misslyckande. Men även här ska Juncker hållas skadeslös. Brexit är inte i några avseenden unionens fel. Det stundande brittiska utträdet är snarare i allt väsentligt ett missgrepp som förre premiärminister David Cameron måste bära ansvaret för. Hans oförmåga att rota ut det ingrodda EU-missnöjet ur sin egen parlamentsgrupp är och förblir ett monument över hans bristande ledarskapsförmåga.

Utträdet kommer att skada den brittiska ekonomin, och därmed också för det brittiska samhället som helhet, Det kommer också att drabba alla länder som står i ett nära förhållande till öriket, inte minst Sverige. Något som Kommerskollegium visat i sin Brexit-konsekvensanalys från 2017.

Vad som däremot måste räknas Jean Claude Juncker till last, och med honom även unionens regeringschefer, är den växande oförmågan att fatta svåra beslut. Alltså just sådana som vi behöver EU för, som exempelvis när det gäller att se till att EU-länderna enas kring en fungerande, solidarisk asyl- och migrationspolitik.

Det är ett ödets ironi att samma dag som Juncker håller sitt linjetal för det kommande verksamhetsåret så röstar parlamentet för att rekommendera att agera mot ett medlemsland ”i syfte att förhindra ett systemhot mot unionens grundläggande värderingar”. Tålamodet med Ungern är slut. Parlamentet uppmanar medlemsländernas regeringar genom rådet att inleda det så kallade artikel 7-förfarandet. Målet med omröstningen är att ”undvika sanktioner” men också att få landets allt mer illiberala regim, under premiärminister Viktor Orban, att istället visa ”respekt för demokratin, jämlikhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter”. Så är inte fallet idag.

EU-parlamentets oro är motiverad. Det står illa till med det mesta som vi tar för givet i en fungerande och öppen demokrati:

Det konstitutionella systemets och valsystemets funktion.

Oberoendet inom landets rättsväsende.

Korruption och intressekonflikter,Integritet och dataskydd,

Det kommer mera:

Yttrandefrihet. Akademisk frihet, religionsfrihet, föreningsfrihet, rätten till lika behandling, minoriteters rättigheter inklusive judars och romers rättigheter, migranters, flyktingars och asylsökares grundläggande rättigheter.

Ungern är illa ute. Så enkelt är det. Det är bra men allt annat än riskfritt att parlamentet nu säger ifrån.

EU måste med alla till buds stående medel på samma gång värna de grundläggande europeiska värderingar som unionen står bakom som hjälpa och stödja de krafter i landet som vill att Ungern ska förbli en demokratisk stat.

Månaderna fram till parlamentsvalet i maj kommer att bli viktiga i sammanhanget. Det kommer att finnas många tillfällen till att diskutera, debattera och värdera unionens sätt att fungera.

Men minst lika viktigt är att det under dessa månader framträder kandidater till att efterträda Jean Claude Junkcer som bättre kan engagera, entusiasmera och ”europeisera” synen på medlemsländernas gemensamma öde.

Det behövs helt enkelt väldigt mycket mer av EU än vad den nuvarande kommissionsordföranden har förmått att ”leverera”.